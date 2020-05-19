Еще 75 человек с коронавирусом умерли в Москве

Столичный оперштаб сообщил о еще 75 летальных исходах среди пациентов с коронавирусной инфекцией.

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Таким образом, число умерших пациентов с подтвержденными коронавирусом и пневмонией в Москве составило 1 726 человек.

В Москве режим самоизоляции действует до 31 мая. В оперштабе подчеркнули необходимость соблюдения режима.

По данным оперштаба, за прошедшие сутки в РФ выявили 9263 новых случая коронавируса, из них 3545 в Москве. Ранее сегодня мэр столицы Сергей Собянин заявил, что заниматься спортом на улице и прогуливаться можно будет, когда количество новых случаев заражения коронавирусом сократится хотя бы сотен, а не будет исчисляться тысячами, как сейчас.

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ФОТО: РИА Новости/Григорий Сысоев
ТЕГИ:МоскваКоронавирус
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