Еще 75 человек с коронавирусом умерли в Москве

Таким образом, число умерших пациентов с подтвержденными коронавирусом и пневмонией в Москве составило 1 726 человек.

В Москве режим самоизоляции действует до 31 мая. В оперштабе подчеркнули необходимость соблюдения режима.

По данным оперштаба, за прошедшие сутки в РФ выявили 9263 новых случая коронавируса, из них 3545 в Москве. Ранее сегодня мэр столицы Сергей Собянин заявил, что заниматься спортом на улице и прогуливаться можно будет, когда количество новых случаев заражения коронавирусом сократится хотя бы сотен, а не будет исчисляться тысячами, как сейчас.

