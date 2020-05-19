Пенсионер - нарушитель карантина в Москве оштрафован на 15 тыс. рублей

Хорошевский районный суд российской столицы принял решение оштрафовать пенсионера на 15 тысяч рублей за нарушение карантина. Как сообщает ТАСС, пожилой мужчина вышел на улицу подъезда жилого дома. С 22 апреля на 14 дней ему был выписан официальный запрет посещать общественные места, в том числе, магазины, аптеки.

Несмотря на предписание территориального органа Роспотребнадзора, 28 апреля пенсионер вышел на улицу, где и было зафиксировано нарушение, которое теперь обойдётся ему в круглую сумму. Кроме того, ещё два новых штрафа за нарушение карантина вынесли Савеловский и Басманный суды Москвы.

Соблюдение режима изоляции в мегаполисе контролируется посредством технологий электронного мониторинга местоположения. В частности, задействован сервис «Социальный мониторинг». Инфицированные с подтвержденным коронавирусом или симптомами ОРВИ, а также контактировавшие с ними должны пользоваться им в обязательном порядке.

