Еще 68 пациентов с коронавирусом умерли в Москве
Столичный оперштаб сообщил о смерти еще 68 пациентов с положительным результатом теста на коронавирус и подтвержденной пневмонией.
Таким образом, общее число смертей в столице выросло до 1358 человек, отмечает телеканал "360". В официальном телеграм-канале оперштаба напомнили о необходимости соблюдать режим самоизоляции до 31 мая, отмечает Life.ru.
Ранее сегодня мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что количество зараженных коронавирусом значительно выше зарегистрированных 130 тысяч. По его словам, многие случаи заражения в столице еще не выявлены.
За минувшие сутки в России выявлено 9974 новых случая коронавируса, из них 4712 - в Москве.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru