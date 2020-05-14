Собянин заявил, что число зараженных коронавирусом в Москве значительно выше
Столичный мэр Сергей Собянин заявил, что количество зараженных коронавирусом значительно выше зарегистрированных 130 тысяч. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 24», сообщает РИА Новости.
По словам Собянина, это связано с тем, что в городе обнаружены не все заразившиеся. Отметим, что по данным оперштаба, почти у многих людей заболевание проходит без ярко выраженных симптомов.
За минувшие сутки в России официально зафиксировано 9974 новых случая коронавируса, из них в Москве - 4712.
Ранее руководитель отделения микробиологии латентных инфекций Института имени Гамалеи Виктор Зуев объяснил НСН, что человеческий организм реагирует на инфекцию по-разному. В связи с этим, по его словам, утверждать о мутации вируса при единичном осложнении у какого-то пациента недопустимо.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru