В России сравнили коронавирус со СПИДом

Заслуженный врач Российской Федерации, доктор медицинских наук Юрий Бубеев не исключает, что пандемия коронавируса может оказать такое же влияние на повседневную жизнь, как вирус иммунодефицита человека, вызывающий СПИД. Например, привычки самоизоляции могут остаться с человечеством навсегда, как ВИЧ, сделавший нормой защищенный секс.

Об этом заместитель директора Института медико-биологических проблем Российской академии наук заявил РИА Новости. Эксперт, в частности, считает, что даже вакцина, в случае появления, не может гарантировать стопроцентную защиту от COVID-19, отмечает «Свободная пресса».