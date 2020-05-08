Еще 54 пациента с коронавирусом скончались в Москве
Столичный оперштаб проинформировал о смерти еще 54 пациентов от последствий заражения коронавирусом.
Согласно сообщению оперштаба в официальном телеграм-канале, у всех умерших после заражения развилась пневмония.
Таким образом, общее число умерших пациентов с COVID-19 в столице увеличилось до 1010 человек, отмечает "Вечерняя Москва".
Накануне в Москве скончался 51 пациент с коронавирусом. В оперштабе напомнили о необходимости соблюдать режим самоизоляции всеми гражданами.
Ранее глава Роспотребнадзора назвала условия для отмены ограничений, введенных для борьбы с коронавирусом.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru