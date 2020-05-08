В Москве с 12 мая отменят оформление пропуска на передвижение через смс
Оформление цифрового пропуска на передвижение по Москве через смс отменят с 12 мая. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на главу городского департамента информационных технологий столицы Эдуарда Лысенко.
По словам Лысенко, практика показала, что среди горожан получение пропуска через смс оказалась почти не востребована. Он предположил, что это связано с тем, что сайт предоставляет больше необходимой информации.
Ранее пропуск можно было получить, отправив смс на номер 737.
Отметим, что по указу мэра Москвы Сергея Собянина режим самоизоляции из-за карантина был продлен в столице до 31 мая. Накануне Собянин озвучил новые правила для жителей столицы в условиях коронавируса, которые начнут действовать с 12 мая.
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