Еще 25 пациентов с коронавирусом умерли в Москве

Таким образом, общее число жертв коронавируса в столице составило 3 929.

По данным оперштаба, за последние сутки в России выявлено 6 718 новых случаев коронавируса, из них 659 – в Москве.

Ранее заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике, заслуженный врач России Татьяна Кусайко заявила, что вместо второй волны стоит ожидать эпидемические подъёмы, как с гриппом. По ее словам, коронавирус слишком быстро мутирует.

