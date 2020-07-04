Еще 25 пациентов с коронавирусом умерли в Москве
В Москве за сутки от последствий заражения коронавирусом скончались 25 пациентов. Такие данные приводит столичный оперштаб по борьбе с коронавирусом в официальном телеграм-канале.
Таким образом, общее число жертв коронавируса в столице составило 3 929.
По данным оперштаба, за последние сутки в России выявлено 6 718 новых случаев коронавируса, из них 659 – в Москве.
Ранее заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике, заслуженный врач России Татьяна Кусайко заявила, что вместо второй волны стоит ожидать эпидемические подъёмы, как с гриппом. По ее словам, коронавирус слишком быстро мутирует.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
668 тыс.+6 718 / сут.
Умерли
9 859+176 / сут.
Выздоровели
438 тыс.+8 915 / сут.
- Еще 25 пациентов с коронавирусом умерли в Москве
- ВОЗ: За сутки коронавирусом заразились более 175 тысяч человек
- «Давят на невменяемость»: Психолог о «невиновности» Ефремова
- Пикетчики в поддержку журналистки Прокопьевой задержаны у здания ФСБ в Москве
- Мы будем жить теперь по-новому: Поправки в Конституцию вступают в силу
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru