Еще 25 пациентов с коронавирусом умерли в Москве

В Москве за сутки от последствий заражения коронавирусом скончались 25 пациентов. Такие данные приводит столичный оперштаб по борьбе с коронавирусом в официальном телеграм-канале.

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Таким образом, общее число жертв коронавируса в столице составило 3 929.

По данным оперштаба, за последние сутки в России выявлено 6 718 новых случаев коронавируса, из них 659 – в Москве.

Ранее заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике, заслуженный врач России Татьяна Кусайко заявила, что вместо второй волны стоит ожидать эпидемические подъёмы, как с гриппом. По ее словам, коронавирус слишком быстро мутирует.

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ФОТО: РИА Новости/Григорий Сысоев
ТЕГИ:МоскваКоронавирус
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