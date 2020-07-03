«Коронавирус никуда не уйдёт»: В Совфеде рассказали о второй волне пандемии
Заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике, заслуженный врач России Татьяна Кусайко, ссылаясь на учёных, сообщила НСН, что коронавирус слишком быстро мутирует.
В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» проходит пресс-конференция, посвященная выплатам медицинским работникам в период пандемии.
Заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике, заслуженный врач России Татьяна Кусайко заявила, что вместо второй волны стоит ожидать эпидемические подъёмы, как с гриппом.
«Никто не может сказать точно, будет ли вторая волна пандемии. Но учёные над этим работают и есть предположения, что коронавирус никуда не уйдёт и нас ждут эпидемические подъёмы, как это происходит с гриппом. Тем более вирус очень быстро мутирует и это говорит о том, что может быть его агрессивность снизится. Важное значение имеет эпидемиология – когда всё известно о возбудителе, тогда и лечение определено, а тут за короткий период уже вышли седьмые клинические рекомендации по лечению. И это говорит, в том числе, о необходимости диспансерного наблюдения пациентов, перенёсших коронавирусную инфекцию», - сказала Татьяна Кусайко.
Ранее президент межрегиональной общественной организации «Лига защиты врачей» Семён Гальперин сообщил о проблемах, которые могут возникнуть во время второй волны пандемии коронавируса из-за недополученных стимулирующих и страховых выплат.
«Представьте себе с каким настроением выйдут работать медработники, если их снова призовут работать на этой второй волне. Особенно если у них были проблемы со стимулирующими выплатами, и понимая, что не все их коллеги получили страховые выплаты и их гарантии были нарушены. Для медработников даже психологически будет тяжело идти работать», - сказал правозащитник.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru