Владельцы «Крокуса» Агаларовы направили 100 млн рублей пострадавшим при теракте
Владелец и президент Crocus Group Араз Агаларов, а также его сын Эмин, направили 100 млн рублей на помощь пострадавшим в результате теракта в «Крокус Сити Холле» 22 марта, сообщает пресс-служба компании.
В сообщении говорится, что данные средства будут направлены на адресную поддержку, в том числе реабилитацию, восстановление, лечение и прочие нужды семей зрителей и сотрудников.
«Концертный зал «Крокус Сити Холл» также носил имя Муслима Магомаева. Одноимённый Фонд сделает всё возможное, чтобы помочь семьям погибших и пострадавшим в чудовищной трагедии», - указали в Crocus Group.
Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что число погибших в результате теракта в «Крокус Сити Холле» достигло 140 человек, сообщает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: В Белгороде под обстрел попало здание областного УВД
- Владельцы «Крокуса» Агаларовы направили 100 млн рублей пострадавшим при теракте
- Опрос: 13% россиян столкнулись с мошенничеством после теракта в «Крокусе»
- Фильм «Меч короля» с Мадсом Миккельсеном выйдет в российский прокат
- АТОР: Средняя стоимость туров на майские праздники составляет от 140 тысяч рублей
- СМИ: Байден и Шольц не успели предложить Москве обменять Навального
- В Вологодской области одобрили штрафы за склонение женщины к аборту
- В России за 2023 год прибавилось шесть долларовых миллиардеров
- ФСБ задержала жителя Калининграда за экстремистские высказывания против силовиков
- Мосгордума увеличила размер штрафов за правонарушения в метро
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru