Владельцы «Крокуса» Агаларовы направили 100 млн рублей пострадавшим при теракте

Владелец и президент Crocus Group Араз Агаларов, а также его сын Эмин, направили 100 млн рублей на помощь пострадавшим в результате теракта в «Крокус Сити Холле» 22 марта, сообщает пресс-служба компании.

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В сообщении говорится, что данные средства будут направлены на адресную поддержку, в том числе реабилитацию, восстановление, лечение и прочие нужды семей зрителей и сотрудников.

«Концертный зал «Крокус Сити Холл» также носил имя Муслима Магомаева. Одноимённый Фонд сделает всё возможное, чтобы помочь семьям погибших и пострадавшим в чудовищной трагедии», - указали в Crocus Group.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что число погибших в результате теракта в «Крокус Сити Холле» достигло 140 человек, сообщает RT.

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ФОТО: EPA / ТАСС
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