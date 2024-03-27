Владельцы «Крокуса» Агаларовы направили 100 млн рублей пострадавшим при теракте

В сообщении говорится, что данные средства будут направлены на адресную поддержку, в том числе реабилитацию, восстановление, лечение и прочие нужды семей зрителей и сотрудников.

«Концертный зал «Крокус Сити Холл» также носил имя Муслима Магомаева. Одноимённый Фонд сделает всё возможное, чтобы помочь семьям погибших и пострадавшим в чудовищной трагедии», - указали в Crocus Group.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что число погибших в результате теракта в «Крокус Сити Холле» достигло 140 человек, сообщает RT.

