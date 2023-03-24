Экс-замглавы управления ФСИН уволили за злоупотребление полномочиями

Установлено, что в течение последних четырех лет чиновник регулярно заставлял подчиненных в свободное от работы время выполнять задачи, не связанные со служебной деятельностью.

Сотрудники Следственного комитета России и ФСБ выявили преступление, после чего мужчину уволили из ФСИН.

Ранее сотрудники ФСБ задержали 27-летнего бывшего замначальника отдела безопасности исправительной колонии №16 УФСИН по республике Башкортостан. Задержанный проносил за деньги телефоны заключенным

