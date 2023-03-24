Экс-замглавы управления ФСИН уволили за злоупотребление полномочиями
Экс-замглавы УФСИН России по Удмуртской Республике оштрафовали и уволили за злоупотребление должностными полномочиями. Об этом сообщило региональное управление Следственного комитета России порталу Lenta.ru.
Установлено, что в течение последних четырех лет чиновник регулярно заставлял подчиненных в свободное от работы время выполнять задачи, не связанные со служебной деятельностью.
Сотрудники Следственного комитета России и ФСБ выявили преступление, после чего мужчину уволили из ФСИН.
Ранее сотрудники ФСБ задержали 27-летнего бывшего замначальника отдела безопасности исправительной колонии №16 УФСИН по республике Башкортостан. Задержанный проносил за деньги телефоны заключенным
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,6 млн+12 493 / сут.
Умерли
397 тыс.+35 / сут.
Выздоровели
21,9 млн+13 443 / сут.
- Исполком УЕФА обсудит исключение сборной Белоруссии из отбора на Евро-2024
- Посол РФ в Британии: Лондон не откажется от поставок снарядов с ураном Киеву
- Корабль «Союз МС-24» отправится на МКС 15 сентября
- Под Артемовском убили воевавшего за ВСУ французского наемника
- СК завел уголовное дело против плюнувшей в Вечный огонь девушки
- У Цукерберга родился третий ребенок
- Экс-замглавы управления ФСИН уволили за злоупотребление полномочиями
- IKEA продала последнюю фабрику в России
- Над Черным морем заметили самолет-разведчик и истребители НАТО
- Россия увеличит производство ракетоносцев Ту-160М
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru