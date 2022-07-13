Замначальника ульяновской колонии задержан по подозрению в получении взятки
Заместитель начальника исправительной колонии №9 в Ульяновской области задержан сотрудниками ФСБ и Следственного комитета России по подозрению в получении взятки. Об этом сообщили в пресс-службе управления СКР по Ульяновской области.
По данным следствия, замначальника вымогал деньги у родственников заключенных, предлагая взамен смягчение наказания.
Подозреваемого поместили под домашний арест.
Ранее в МВД сообщили о задержании помощника министра Сергея Умнова и начальника ГИБДД по Петербургу Алексея Семенова.
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