Сотрудника колонии задержали при проносе телефонов заключенным
Сотрудниками ФСБ задержан 27-летний бывший замначальника отдела безопасности исправительной колонии №16 УФСИН по республике Башкортостан. Задержанный проносил за деньги телефоны заключенным. Об этом сообщила пресс-служба республиканского управления Следственного комитета России портала Lenta.ru.
Сообщается, что в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Бывшего сотрудника УФСИН обвиняют в превышении полномочий и получении взятки.
Следствие полагает, что задержанный осенью 2022 года получил от осужденного 110 тысяч рублей за пронос на территорию колонии восьми сотовых телефонов. После задержания подозреваемый был уволен со службы.
Ранее в Мордовии по подозрению во взяточничестве задержали начальника исправительной колонии №17, где отбывает наказание американец Пол Уилан по обвинению в шпионаже. Об этом сообщило агентство НСН.
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