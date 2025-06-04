Экс-разведчик Риттер: Атаки ВСУ на аэродромы стала актом терроризма

Атаки Киева на аэродромы России необходимо воспринимать как акт терроризма, в том числе политического, сообщил в соцсети X бывший американский разведчик Скотт Риттер.

СМИ: США не делились с Украиной разведданными для атаки по России

Также, по его словам, была попытка сорвать переговоры, что является политическим терроризмом. Эксперт указал, что на этом фронте российская армия продолжает продвижение, и именно это диктует политическую обстановку.

Атака Украины на аэродромы РФ увеличила потенциал эскалации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Андрей Бортко
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