Экс-разведчик Риттер: Атаки ВСУ на аэродромы стала актом терроризма
4 июня 202502:30
Атаки Киева на аэродромы России необходимо воспринимать как акт терроризма, в том числе политического, сообщил в соцсети X бывший американский разведчик Скотт Риттер.
Также, по его словам, была попытка сорвать переговоры, что является политическим терроризмом. Эксперт указал, что на этом фронте российская армия продолжает продвижение, и именно это диктует политическую обстановку.
Атака Украины на аэродромы РФ увеличила потенциал эскалации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru