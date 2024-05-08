Суд арестовал экс-министра транспорта и дорожного хозяйства Башкирии
Экс-министра транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Александра Клебанова отправили в СИЗО на два месяца. Как пишет РИА Новости, соответствующее решение принял Советский районный суд Уфы.
Отмечается, что бывший чиновник, который обвиняется в получении взятки в размере пяти млн рублей, был арестован до 7 июля 2024 года.
По версии следствия, 47-летний Клебанов получил взятку от компании-перевозчика, которой он угрожал создать искусственные препятствия в получении оплаты за выполненную работу.
Ранее Мосгорсуд отказался смягчить меру пресечения обвиняемому в получении крупной взятки экс-министру обороны РФ Тимуру Иванову, оставив его в СИЗО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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