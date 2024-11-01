В деле о теракте в «Крокус Сити Холле» появились новые фигуранты из Ингушетии

Следствие выявило четверых новых фигурантов в деле о нападении на «Крокус Сити Холл», жертвами которого стали 145 человек, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник.

По данным издания, двое подозреваемых арестованы, еще двое находятся в розыске. Все четверо связаны с запрещенной организацией, предоставившей оружие исполнителям теракта. Обвиняемые подозреваются в переделке охолощенных автоматов Калашникова в боевые и доставке патронов и магазинов, которые впоследствии использовались при нападении.