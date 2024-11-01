В деле о теракте в «Крокус Сити Холле» появились новые фигуранты из Ингушетии

Следствие выявило четверых новых фигурантов в деле о нападении на «Крокус Сити Холл», жертвами которого стали 145 человек, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник.

По данным издания, двое подозреваемых арестованы, еще двое находятся в розыске. Все четверо связаны с запрещенной организацией, предоставившей оружие исполнителям теракта. Обвиняемые подозреваются в переделке охолощенных автоматов Калашникова в боевые и доставке патронов и магазинов, которые впоследствии использовались при нападении.

Следователи ищут организаторов теракта в «Крокусе» за пределами РФ

Среди новых фигурантов, по данным правоохранительных органов, значатся жители сел Сурхахи и Экажево в Ингушетии: Хусейн Медов, Джабраил Аушев, Хаваж-Багаудин Алиев и Батыр Кулаев. В отношении них возбуждено уголовное дело по статьям о незаконном обороте оружия и взрывчатых устройств, совершенном по предварительному сговору.

Как установили следователи, до совершения теракта Медов и Кулаев обеспечили боеприпасами и переделанными автоматами предполагаемых исполнителей нападения, тогда как Аушев и Алиев, как полагается, организовали доставку оружия к тайникам, откуда оно было перемещено к месту происшествия в Москве, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
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