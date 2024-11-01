В деле о теракте в «Крокус Сити Холле» появились новые фигуранты из Ингушетии
Следствие выявило четверых новых фигурантов в деле о нападении на «Крокус Сити Холл», жертвами которого стали 145 человек, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник.
По данным издания, двое подозреваемых арестованы, еще двое находятся в розыске. Все четверо связаны с запрещенной организацией, предоставившей оружие исполнителям теракта. Обвиняемые подозреваются в переделке охолощенных автоматов Калашникова в боевые и доставке патронов и магазинов, которые впоследствии использовались при нападении.
Среди новых фигурантов, по данным правоохранительных органов, значатся жители сел Сурхахи и Экажево в Ингушетии: Хусейн Медов, Джабраил Аушев, Хаваж-Багаудин Алиев и Батыр Кулаев. В отношении них возбуждено уголовное дело по статьям о незаконном обороте оружия и взрывчатых устройств, совершенном по предварительному сговору.
Как установили следователи, до совершения теракта Медов и Кулаев обеспечили боеприпасами и переделанными автоматами предполагаемых исполнителей нападения, тогда как Аушев и Алиев, как полагается, организовали доставку оружия к тайникам, откуда оно было перемещено к месту происшествия в Москве, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В России определены цены на экзамены для гражданства
- Пособие по уходу за ребенком вырастет до 97 тыс. рублей к 2027 году
- Российская система ПВО сбила беспилотник над Брянской областью
- Венгрия исключила вопрос о НАТО из соглашения с Украиной
- Первые четыре серии сериала «Преступление и наказание» выйдут 2 ноября
- Словакия присоединится к группе «Друзей мира» по Украине
- В деле о теракте в «Крокус Сити Холле» появились новые фигуранты из Ингушетии
- Фигуристка Валиева планирует возобновить карьеру после дисквалификации
- США выделят Украине новый военный пакет на $425 млн
- В «Юнармии» подтвердили взлом сайта движения
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru