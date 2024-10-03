Следователи ищут организаторов теракта в «Крокусе» за пределами РФ

Следователи, расследующие теракт в «Крокус Сити Холле», ищут организаторов за пределами России, сообщает РИА Новости.

СМИ: Суд установил, что продавшие машину напавшим на «Крокус» знали о теракте

Сложность расследования заключается в том, что необходимо проводить большое количество следственных и процессуальных действий, направленных на установление фактических обстоятельств произошедшего.

Ранее Минздрав заявил, что все пострадавшие при теракте в «Крокусе» выписаны из больниц, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
ТЕГИ:ТерактыКрокус Сити Холл

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