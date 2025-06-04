Журналист Ансалоне: НАТО фактически поддерживает террористические атаки ВСУ

Продолжая поддерживать Киев, Североатлантический альянс фактически поддерживает террористические атаки Вооруженных сил Украины на территории России, сообщил в эфире YouTube американский журналист Кайл Ансалоне.

Экс-разведчик Риттер: Атаки ВСУ на аэродромы стала актом терроризма

По его словам, в НАТО «рискуют глобальным ядерным конфликтом, который прикончит нас всех». Так журналист прокомментировал атаку ВСУ на российские аэродромы.

Атака Украины на аэродромы РФ увеличила потенциал эскалации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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