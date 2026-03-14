МВД предупредило о новой схеме обмана с секретными чатами в Telegram

Управление по борьбе с противоправным использованием информационно‑коммуникационных технологий МВД сообщило о выявлении новой мошеннической схемы в мессенджере Telegram.

Злоумышленники прибегают к следующей тактике: они создают секретный чат и имитируют в нём уведомления от службы поддержки Telegram. В поддельных сообщениях пользователей под предлогом входа в аккаунт с неизвестного устройства просят перейти по ссылке для подтверждения аутентификации.

В Министерстве внутренних дел подчеркнули, что настоящие уведомления от Telegram никогда не рассылаются через секретные чаты — они поступают исключительно через верифицированный аккаунт мессенджера. Граждан предостерегли от перехода по ссылкам из подобных сообщений и категорически не рекомендовали вводить там какие‑либо персональные данные.

Ранее в МВД сообщили, что мошенники распространяют в чатах вредоносные файлы под предлогом «кадров с места ДТП», отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

