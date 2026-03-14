Константин Кинчев заподозрил КГБ в помощи избежать суда
В рамках эксклюзивного цикла материалов к юбилею Ленинградского рок‑клуба фронтмен легендарной группы «Алиса» Константин Кинчев дал интервью «Ленте.ру» и раскрыл неожиданные детали истории с обвинениями в хулиганстве.
Речь идёт об инциденте после концерта, когда музыканта обвинили в том, что он выкрикнул фразу «Хайль Гитлер!». По словам Кинчева, ему удалось избежать уголовной ответственности — и, как он предполагает, в этом могла сыграть роль поддержка со стороны КГБ. При этом артист подчёркивает: прямых доказательств у него нет, это лишь его личное ощущение.
«Ничего про контору не знал, мне было пофиг всё это, жил, как хотел и будь, что будет. Видимо, поэтому меня ни в Питере, ни в Москве контора не трогала и даже на беседы не вызывала. Я, если честно, немного переживал (всех дергают), а я живу себе, как хочу. Но „Алиса с косой чёлкой“ всё поставила на свои места. Кстати, мне кажется, что именно контора меня в итоге отмазала от уголовки. Доказательств у меня нет, так, чуйка», - сказал сам музыкант.
Итогом судебного разбирательства стал оправдательный приговор. Кроме того, суд обязал газету «Смена», опубликовавшую статью «„Алиса“ с косой чёлкой» с обвинениями в адрес Кинчева, официально опровергнуть изложенную информацию и принести музыканту публичные извинения.
