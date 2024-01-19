Экс-адвокат получил семь лет колонии за покушение на мошенничество
Останкинской районный суд города Москвы назначил наказание экс-председателю Московской коллегии адвокатов системы биоэкологической безопасности и здравоохранения России, индивидуальному предпринимателю Юрию Меженкову в виде семи лет лишения свободы в колонии общего режима. Его признали виновным в покушении на мошенничество, сообщил портал Lenta.ru со ссылкой на Мосгорсуд.
Также бывшего юриста лишили права заниматься профессиональной деятельностью в течение двух лет. Подробности уголовного дела не разглашаются.
Ранее Центральный суд города Челябинска приговорил экс-главу областного управления Пенсионного фонда России Виктора Чернобровина, задержанного в июле 2021 года, к 16 годам лишения свободы и оштрафовал его на 400 млн рублей за взятку в размере 26,7 млн рублей.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru