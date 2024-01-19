Экс-глава ПФР Челябинской области получил 16 лет за взятки
Центральный суд города Челябинска приговорил экс-главу областного управления Пенсионного фонда России Виктора Чернобровина, задержанного в июле 2021 года, к 16 годам лишения свободы и оштрафовал его на 400 млн рублей. Бывшего чиновника признали виновным в получении взятки в размере 26,7 млн рублей. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.
Кроме того, сочли доказанной вину Чернобровина в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщил сайт Ura.ru.
Также к девяти с половиной годам заключения и штрафу в размере 139 млн рублей приговорили подчиненного Чернобровина Рудольфа Зайцева.
Следствие установило, что Чернобровин и Зайцев получали от директора ЧОПа «Аквилон» денежное вознаграждение в обмен на подписание контрактов на предоставление охранных услуг объектам челябинского ПФР.
Ранее суд в Красноярске приговорил бывшего главу Пенсионного фонда Красноярского края Дениса Майбороду к 12,5 года заключения за взятки на сумму 18 млн рублей и растрату более 100 млн рублей.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru