Суд заочно арестовал адвокат Фургала за покушение на мошенничество

По решению суда, юриста отправят в СИЗО «на два месяца с момента задержания на территории России или экстрадиции».

В настоящее время Довгий находится в международном розыске.

Ранее Люберецкий городской суд Московской области приговорил Фургала к 22 годам лишения свободы. Его признали виновным в организации заказных убийств в 2004-2005 годах. Позже Московский областной суд признал приговор законным, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

