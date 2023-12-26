Суд заочно арестовал адвокат Фургала за покушение на мошенничество

Басманный районный суд Москвы заочно арестовал адвоката экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Дмитрия Довгия по делу о покушении на мошенничество, сообщает РИА Новости.

Суд признал законным приговор экс-губернатору Фургалу

По решению суда, юриста отправят в СИЗО «на два месяца с момента задержания на территории России или экстрадиции».

В настоящее время Довгий находится в международном розыске.

Ранее Люберецкий городской суд Московской области приговорил Фургала к 22 годам лишения свободы. Его признали виновным в организации заказных убийств в 2004-2005 годах. Позже Московский областной суд признал приговор законным, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
ТЕГИ:МошенничествоАрестАдвокатСергей Фургал

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