Суд заочно арестовал адвокат Фургала за покушение на мошенничество
Басманный районный суд Москвы заочно арестовал адвоката экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Дмитрия Довгия по делу о покушении на мошенничество, сообщает РИА Новости.
По решению суда, юриста отправят в СИЗО «на два месяца с момента задержания на территории России или экстрадиции».
В настоящее время Довгий находится в международном розыске.
Ранее Люберецкий городской суд Московской области приговорил Фургала к 22 годам лишения свободы. Его признали виновным в организации заказных убийств в 2004-2005 годах. Позже Московский областной суд признал приговор законным, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru