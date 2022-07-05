В Карелии установлен режим повышенной готовности из-за риска лесных пожаров
Режим повышенной готовности установлен в Карелии с 5 июля из-за рисков лесных пожаров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное Минприроды.
Отмечается, что в регионе установлен IV класс пожарной опасности.
По прогнозу, в Карелии ожидаются грозы, что является одной из наиболее частых причин лесных пожаров.
Ранее 28 июня режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров был введен на всей территории Якутии. Соответствующий указ подписал глава республики Айсен Николаев.
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