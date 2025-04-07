Оперштаб: На побережье Кубани появились похожие на пальмовое масло выбросы
В Краснодарском крае на участке берега в 10 км обнаружены выбросы белого вещества, предположительно, пальмового масла, сообщает в Telegram оперативный штаб региона.
Речь идет о береговой линии Бугазской косы между станцией Благовещенской (Анапа) и поселком Волна (Темрюкский район). Основные выбросы произошли 5 апреля. На следующий день их практически не было.
Сотрудники природоохранной прокуратуры и Росприроднадзора взяли пробы для точного определения вещества и выяснения источника происхождения.
Ранее новые выбросы мазута были зафиксированы на пяти участках береговой линии Анапы во время ежедневного утреннего мониторинга, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru