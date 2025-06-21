Чернышенко заявил, что мазутных выбросов на побережье Анапы почти нет

Выбросов мазута на побережье Анапы после аварии с танкерами в Керченском проливе практически не наблюдается. Об этом рассказал РИА Новости вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

«Ежедневно мы получаем сводки, последнее время каких-то там выбросов практически не наблюдается...» - указал зампред правительства.

По словам Чернышенко, в стране приняты меры для использования существующей инфраструктуры бассейнов в качестве альтернативы либо других видов туризма. Ситуацию контролирует правительство, в частности, вице-премьер Виталий Савельев руководит федеральным штабом по ликвидации последствий ЧП в Анапе, который консолидирует всю информацию.

На минувшей неделе оперштаб Краснодарского края сообщил, что специалисты МЧС, «Кубань-СПАС» и Морской спасательной службы за сутки собрали 108 мешков мазутной смеси со дна реки Можепсин в Анапе.

