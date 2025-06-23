Смерчи не помогут Анапе очиститься от мазута
Смерчи не могут унести загрязнения в небеса, при этом много нефтепродуктов осело в придонном и донном слоях, откуда их очень тяжело достать, сказал в эфире НСН Артем Акшинцев.
Гуляющие над российским побережьем Черного моря смерчи не облегчают его очистку от остатков мазута, являясь дополнительным фактором угрозы для отдыхающих, объяснил в интервью НСН научный сотрудник Института водных проблем РАН, эколог Артем Акшинцев.
МЧС Краснодарского края 23 июня объявило штормовое предупреждение, указав на опасность формирования смерчей над морем. При этом очевидцы уже публикуют в соцсетях видео мощных воронок, которые образовались в районе Туапсе и Лазаревского. Вместе с тем в Анапе продолжается очистка пляжей от последствий разлива нефтепродуктов. Акшинцев объяснил, что смерчи не могут «разогнать» мазут.
«Смерчи становятся уже регулярной историей для Анапы и Сочи. При этом "помощь" со стороны смерчей в очищении от мазута – это очень фантастическая история. Они же не уносят загрязнения в небеса и не растворяют их там. Даже механика самого формирования смерча на глубинах залегания масс мазута говорит нам о том, что они могут оставаться неподверженными воздействию смерча. Поэтому тут делать ставку на смерчи не стоит – это еще один фактор угрозы, а не наш невольный союзник», - подчеркнул эколог.
При этом он указал на сложности в очистке моря и берега от нефтепродуктов.
«Осложняет ситуацию то, что все это глубоко ушло. Довольно много нефтепродуктов осело в придонном и донном слоях, их оттуда достать крайне тяжело. Это работа водолазов, но при этом ручной труд. Есть несколько судов, способных к откачке нефтепродуктов с придонных слоев, но их работа осложнена тем, что довольно большая площадь поражения и разобщенность этих пятен. Нет единого места концентрации нефтепродуктов, они очень растянуты вдоль побережья», - заключил собеседник НСН.
15 декабря 2024 года в районе Керченского пролива во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", в море попало около 2,4 тыс. тонн нефтепродуктов. Больше всего от загрязнения пострадало побережье Анапы.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила в середине июня, что загрузка туристами курортов Краснодарского края «достаточно неплохая» по всему черноморскому побережью, кроме Анапы и Темрюкского района, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Сербия полностью остановила экспорт боеприпасов
- СК завершил расследование дела о теракте в «Крокус Сити Холле»
- Умер трубач группы «АукцЫон» Юрий Парфенов
- Трамп призвал не повышать цены на нефть
- В Абхазии сотрудницу Минтуризма уволили за критику туристов из России
- Песков: Атаки США нанесли огромный удар по режиму ядерного нераспространения
- Путин: Стартовало серийное производство ракетного комплекса «Орешник»
- Путин: НАТО провоцирует глобальную милитаризацию и гонку вооружений
- В Госдуме заявили, что экономика РФ все быстрее избавляется от нефтяной иглы
- СВР: Сербия перечеркивает традиции дружбы с РФ жаждой наживы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru