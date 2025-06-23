Гуляющие над российским побережьем Черного моря смерчи не облегчают его очистку от остатков мазута, являясь дополнительным фактором угрозы для отдыхающих, объяснил в интервью НСН научный сотрудник Института водных проблем РАН, эколог Артем Акшинцев.

МЧС Краснодарского края 23 июня объявило штормовое предупреждение, указав на опасность формирования смерчей над морем. При этом очевидцы уже публикуют в соцсетях видео мощных воронок, которые образовались в районе Туапсе и Лазаревского. Вместе с тем в Анапе продолжается очистка пляжей от последствий разлива нефтепродуктов. Акшинцев объяснил, что смерчи не могут «разогнать» мазут.