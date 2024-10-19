Егоров: После взрыва газа в Кирсанове введут режим ЧС

В Кирсанове после взрыва газа в жилом доме введут режим ЧС. Об этом в своем Telegram-канале написал глава Тамбовской области Максим Егоров.

По его словам, все жители многоквартирного дома №29 на Коммунистической улице, в котором произошел взрыв, уже были отправлены в пункты временного размещения. Егоров добавил, что все пострадавшие обеспечены горячим питанием и предметами первой необходимости.