Егоров: После взрыва газа в Кирсанове введут режим ЧС

В Кирсанове после взрыва газа в жилом доме введут режим ЧС. Об этом в своем Telegram-канале написал глава Тамбовской области Максим Егоров.

По его словам, все жители многоквартирного дома №29 на Коммунистической улице, в котором произошел взрыв, уже были отправлены в пункты временного размещения. Егоров добавил, что все пострадавшие обеспечены горячим питанием и предметами первой необходимости.

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В пресс-службе МЧС России сообщили, что все жильцы дома №29 покинули опасную зону. Сейчас на месте происшествия продолжается разбор завалов. По сообщениям ведомства, задействованы 150 сотрудников и 35 единиц техники.

Взрыв бытового газа произошел рано утром 19 октября. После этого здание частично обрушилось и начался пожар. Позже возгорание удалось потушить. В результате случившегося погибли три человека. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Кузнецов
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