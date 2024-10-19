Число жертв после взрыва газа под Тамбовом увеличилось до трех

Число жертв после взрыва газа в жилом доме в Кирсанове Тамбовской области увеличилось до трех, сообщает МЧС России.

Изначально говорилось о двух погибших. При этом, по данным ведомства, при разборе конструкций было обнаружено тело еще одного жильца дома. Отмечается, что в результате происшествия травмы получили пять человек.

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Взрыв бытового газа на четвертом этаже жилого многоквартирного дома №29 на Коммунистической улице произошел рано утром 19 октября. В результате ЧП здание частично обрушилось, начался пожар. Позже возгорание удалось ликвидировать.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что 12 октября в Грозном на автозаправке произошел взрыв.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Кузнецов
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