Число жертв после взрыва газа под Тамбовом увеличилось до трех

Число жертв после взрыва газа в жилом доме в Кирсанове Тамбовской области увеличилось до трех, сообщает МЧС России.

Изначально говорилось о двух погибших. При этом, по данным ведомства, при разборе конструкций было обнаружено тело еще одного жильца дома. Отмечается, что в результате происшествия травмы получили пять человек.