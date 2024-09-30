Жителю Астрахани дали 2,5 года колонии за взрыв газа в многоэтажке

Советский районный суд Астрахани признал собственника квартиры в многоэтажном доме, взорвался газ и погибли люди, виновным в причинении смерти по неосторожности и уничтожении и повреждении чужого имущества в крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Астраханской области.

СМИ: Два человека погибли при взрыве газа в жилом доме в Астрахани

Инцидент произошёл летом 2023 года. Следствием установлено, что собственник квартиры пользовался газовым оборудованием без договора о техобслуживании, причиной взрыва стала утечка бытового газа.

В результате происшествия погибли двое жильцов дома, также было уничтожено имущество проживавших в доме граждан на сумму более 7,5 млн рублей.

По решению суда, собственник квартиры, в которой взорвался газ, получил наказание в виде двух лет и шести месяцев лишения свободы в колонии-поселении.

Ранее в СК РФ заявили, что причиной взрыва газа в многоквартирном доме в городе Кизел Пермского края могла стать попытка демонтировать газовую плиту, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости // ФОТО: Табылды Кадырбеков
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