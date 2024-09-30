Жителю Астрахани дали 2,5 года колонии за взрыв газа в многоэтажке

Инцидент произошёл летом 2023 года. Следствием установлено, что собственник квартиры пользовался газовым оборудованием без договора о техобслуживании, причиной взрыва стала утечка бытового газа.

В результате происшествия погибли двое жильцов дома, также было уничтожено имущество проживавших в доме граждан на сумму более 7,5 млн рублей.

По решению суда, собственник квартиры, в которой взорвался газ, получил наказание в виде двух лет и шести месяцев лишения свободы в колонии-поселении.

Ранее в СК РФ заявили, что причиной взрыва газа в многоквартирном доме в городе Кизел Пермского края могла стать попытка демонтировать газовую плиту, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

