Жителю Астрахани дали 2,5 года колонии за взрыв газа в многоэтажке
Советский районный суд Астрахани признал собственника квартиры в многоэтажном доме, взорвался газ и погибли люди, виновным в причинении смерти по неосторожности и уничтожении и повреждении чужого имущества в крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Астраханской области.
Инцидент произошёл летом 2023 года. Следствием установлено, что собственник квартиры пользовался газовым оборудованием без договора о техобслуживании, причиной взрыва стала утечка бытового газа.
В результате происшествия погибли двое жильцов дома, также было уничтожено имущество проживавших в доме граждан на сумму более 7,5 млн рублей.
По решению суда, собственник квартиры, в которой взорвался газ, получил наказание в виде двух лет и шести месяцев лишения свободы в колонии-поселении.
Ранее в СК РФ заявили, что причиной взрыва газа в многоквартирном доме в городе Кизел Пермского края могла стать попытка демонтировать газовую плиту, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru