Двух работавших на Запорожской АЭС наводчиков ВСУ задержали в Энергодаре

Двое сотрудников Запорожской АЭС оказались украинскими наводчиками и были задержаны в Энергодаре, сообщает в своём Telegram-канале ГУ МВД Запорожской области.

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В сообщении говорится, что им грозит пожизненное лишение свободы.

«В Энергодаре задержали двух наводчиков артиллерии ВСУ... За международный терроризм (наводка артиллерии на крупнейшую в Европе атомную станцию) - им теперь грозит от 10 лет до пожизненного», - уточнили в ведомстве.

Ранее в ФСБ РФ заявили, что украинские диверсанты подорвали в Курской области шесть опор высоковольтных линий электропередачи, питающие АЭС.

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияВСУЗадержаниеУкраинаАЭС
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