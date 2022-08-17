Двух работавших на Запорожской АЭС наводчиков ВСУ задержали в Энергодаре

В сообщении говорится, что им грозит пожизненное лишение свободы.

«В Энергодаре задержали двух наводчиков артиллерии ВСУ... За международный терроризм (наводка артиллерии на крупнейшую в Европе атомную станцию) - им теперь грозит от 10 лет до пожизненного», - уточнили в ведомстве.

Ранее в ФСБ РФ заявили, что украинские диверсанты подорвали в Курской области шесть опор высоковольтных линий электропередачи, питающие АЭС.