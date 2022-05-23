СК России расследует покушение националистов на мэра Энергодара

Следователи России установят обстоятельства покушения украинских националистов на мэра украинского города Энергодар Андрея Шевчика, сообщает СК РФ.

Мэр Энергодара ранен в результате взрыва

22 мая глава города и два его охранника пострадали в результате взрыва в подъезде дома от самодельного взрывного устройства. Оно было заложено в электрощитовом шкафу. В адрес Шевчика неоднократно поступали угрозы от украинских националистов, после того как он занял пророссийскую сторону.

Напомним, жизни раненого взрывом Андрея Шевчика ничто не угрожает. Политик проходит лечение в больнице Мелитополе.

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ФОТО: Михаил Воскресенский//РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаПокушениеСледственный Комитет Рф
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