СК России расследует покушение националистов на мэра Энергодара

22 мая глава города и два его охранника пострадали в результате взрыва в подъезде дома от самодельного взрывного устройства. Оно было заложено в электрощитовом шкафу. В адрес Шевчика неоднократно поступали угрозы от украинских националистов, после того как он занял пророссийскую сторону.

Напомним, жизни раненого взрывом Андрея Шевчика ничто не угрожает. Политик проходит лечение в больнице Мелитополе.

