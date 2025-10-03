Двух медведей обнаружили на месте поиска пропавшей семьи в Красноярском крае
Двух медведей обнаружили с беспилотного летательного аппарата на месте поиска пропавшей семьи в Красноярском крае, сообщает ТАСС.
По информации МЧС, наземные группы обследовали 20 квадратных километров лесного массива, поиски до сих пор не увенчались успехом.
В краевом Следкоме заявили, что родители и дочка отправилась в сторону Кутурчинского белогорья, но на туристической тропе их следов не обнаружено. По словам родственников, глава семейства имеет большой опыт в походах.
Пятилетнюю Арину супруги хотели оставить у бабушки, но взяли с собой. На данный момент судьба семьи, отправившейся в поход, неизвестна.
Ранее трое белгородских туристов застряли на Эльбрусе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
