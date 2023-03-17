Двойная цель: На нефтепровод в Брянской области сбросили вторую бомбу
Террористы хотели не только убить людей, но и уничтожить сам нефтепровод, заявил в эфире НСН бывший руководитель антитеррористического подразделения ФСБ Александр Гусак.
Бывший руководитель антитеррористического подразделения ФСБ Александр Гусак в разговоре с НСН выразил мнение, что у террористов, сбросивших взрывчатку на нефтепровод в Брянской области, было две цели – массовое убийство людей и повреждение самого нефтепровода.
В среду, 15 марта, на нефтепроводе в Брянской области обнаружили взрывчатку . Источник РБК в полиции сообщил, что её сбросили с беспилотника, а само СВУ было начинено пластидом и металлическими шариками. Сегодня, 17 марта, на той же нефтеперекачивающей станции в Брянской области вновь обнаружили бомбу. Гусак рассказал НСН, что могло бы произойти при взрыве такой бомбы.
«500 граммов пластида - это почти 2 кг тротила. Если бы бомба взорвалась, ударившись о землю, в толпу людей полетели бы осколки, в данном случае - поражающие элементы-шарики. Фугасное воздействие приняли бы три-четыре «слоя» людей, ближе всех стоящих к эпицентру взрыва. Если бы бомба взорвалась на высоте 10-15 метров, могло погибнуть очень большое количество людей, так как площадь поражения намного больше. Дальность поражения «шарика» будет плюс-минус как у гранаты Ф-1, а это 200-250 метров. Также много зависит и от количества поражающих элементов. Если на площади диаметром в полкилометра мы собрали бы толпу... Страшно представить, сколько бы людей погибло», - разъяснил собеседник НСН.
По его словам, у террористов была цель не только убить множество людей, но и вывести из строя инфраструктуру.
«Я думаю, что цель здесь была не только в убийстве людей. Поражающими элементами пробиваются и стенки нефтеёмкостей. От удара шарика о металл трубы нефтепровода высекаются искры, в результате чего происходит возгораний. Здесь была двойная цель», - резюмировал Гусак.
Ранее генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов в беседе с НСН выразил мнение, что целью предотвращённого теракта было убийство людей.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,5 млн+12 915 / сут.
Умерли
397 тыс.+35 / сут.
Выздоровели
21,8 млн+12 149 / сут.
- Аксенов рассказал о службе сына в зоне спецоперации
- Красный пиджак Жириновского выставили на аукцион
- СМИ: Пять человек умерли в Танзании от неизвестного заболевания
- Центробанк РФ оставил ключевую ставку в 7,5%
- Песков: Россия осуждает действия Украины по выдворению монахов из Киево-Печерской лавры
- Абрамченко призвала россиян к осознанному потреблению
- В российских СИЗО и колониях изменят правила внутреннего распорядка
- Блогер Лерчек опубликовала прощальный пост
- Песков: Владимир Путин и Си Цзиньпин поговорят тет-а-тет
- Песков: Поставка истребителей Польши и Словакии доставит украинцам дополнительные беды
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru