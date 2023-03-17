Двойная цель: На нефтепровод в Брянской области сбросили вторую бомбу

В среду, 15 марта, на нефтепроводе в Брянской области обнаружили взрывчатку . Источник РБК в полиции сообщил, что её сбросили с беспилотника, а само СВУ было начинено пластидом и металлическими шариками. Сегодня, 17 марта, на той же нефтеперекачивающей станции в Брянской области вновь обнаружили бомбу. Гусак рассказал НСН, что могло бы произойти при взрыве такой бомбы.

«500 граммов пластида - это почти 2 кг тротила. Если бы бомба взорвалась, ударившись о землю, в толпу людей полетели бы осколки, в данном случае - поражающие элементы-шарики. Фугасное воздействие приняли бы три-четыре «слоя» людей, ближе всех стоящих к эпицентру взрыва. Если бы бомба взорвалась на высоте 10-15 метров, могло погибнуть очень большое количество людей, так как площадь поражения намного больше. Дальность поражения «шарика» будет плюс-минус как у гранаты Ф-1, а это 200-250 метров. Также много зависит и от количества поражающих элементов. Если на площади диаметром в полкилометра мы собрали бы толпу... Страшно представить, сколько бы людей погибло», - разъяснил собеседник НСН.