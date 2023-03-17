Двойная цель: На нефтепровод в Брянской области сбросили вторую бомбу

Террористы хотели не только убить людей, но и уничтожить сам нефтепровод, заявил в эфире НСН бывший руководитель антитеррористического подразделения ФСБ Александр Гусак.

Бывший руководитель антитеррористического подразделения ФСБ Александр Гусак в разговоре с НСН выразил мнение, что у террористов, сбросивших взрывчатку на нефтепровод в Брянской области, было две цели – массовое убийство людей и повреждение самого нефтепровода.

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В среду, 15 марта, на нефтепроводе в Брянской области обнаружили взрывчатку . Источник РБК в полиции сообщил, что её сбросили с беспилотника, а само СВУ было начинено пластидом и металлическими шариками. Сегодня, 17 марта, на той же нефтеперекачивающей станции в Брянской области вновь обнаружили бомбу. Гусак рассказал НСН, что могло бы произойти при взрыве такой бомбы.

«500 граммов пластида - это почти 2 кг тротила. Если бы бомба взорвалась, ударившись о землю, в толпу людей полетели бы осколки, в данном случае - поражающие элементы-шарики. Фугасное воздействие приняли бы три-четыре «слоя» людей, ближе всех стоящих к эпицентру взрыва. Если бы бомба взорвалась на высоте 10-15 метров, могло погибнуть очень большое количество людей, так как площадь поражения намного больше. Дальность поражения «шарика» будет плюс-минус как у гранаты Ф-1, а это 200-250 метров. Также много зависит и от количества поражающих элементов. Если на площади диаметром в полкилометра мы собрали бы толпу... Страшно представить, сколько бы людей погибло», - разъяснил собеседник НСН.

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По его словам, у террористов была цель не только убить множество людей, но и вывести из строя инфраструктуру.

«Я думаю, что цель здесь была не только в убийстве людей. Поражающими элементами пробиваются и стенки нефтеёмкостей. От удара шарика о металл трубы нефтепровода высекаются искры, в результате чего происходит возгораний. Здесь была двойная цель», - резюмировал Гусак.

Ранее генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов в беседе с НСН выразил мнение, что целью предотвращённого теракта было убийство людей.

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ФОТО: РИА Новости / Юрий Абрамочкин
ТЕГИ:ТеррористыБрянская ОбластьНефтепроводВзрывное Устройство

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