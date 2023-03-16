СМИ: Сброшенная на нефтепровод в Брянской области взрывчатка была начинена пластидом
Обнаруженное на крыше НПС «Новозыбково» в Брянской области взрывное устройство было начинено пластидом и металлическими шариками, сообщает РБК.
Вчера, 15 марта, российская компания «Транснефть» обнаружила на нефтеперекачивающей станции (НПС) «Новозбыково» нефтепровода «Дружба» в Брянской области взрывные устройства.
По данным СМИ, взрывчатку, начиненную 500 граммами пластида и металлическими шариками, сбросили с беспилотного летательного аппарата на крышу хозпостройки нефтеперекачивающей станции. РБК отмечает, что информация об инциденте поступила в УФСБ России по Брянской области около 7 утра.
Добавляется, что самодельное взрывное устройство сделали из пластиковой трубы и оснастили детонатором. Правоохранительные органы проводят взрывотехническую экспертизу, передаёт РБК.
Ранее а «Транснефти» заявили, что целью атаки было убийство людей, так как НПС «Новозбыково» нефтепровода «Дружба» не перекачивает нефть.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,5 млн+13 009 / сут.
Умерли
397 тыс.+38 / сут.
Выздоровели
21,8 млн+11 360 / сут.
- Маск одним символом отреагировал на инцидент с беспилотником США
- Экс-полицейский из Дагестана получил пожизненный срок за теракты в московском метро
- Шольц: необходимо сделать невозможным обход санкций ЕС
- СМИ: США хотят превратить Черное море в натовское «озеро»
- Причиной пожара в ростовском погрануправлении ФСБ стало замыкание проводки
- Хабенский и Бондарчук вошли в состав жюри премии Художественного театра
- В 250 километрах от Стамбула произошло землетрясение
- Сенат Франции утвердил спорный законопроект о пенсионной реформе
- В Минфине назвали возможный размер ставки единовременного платежа в бюджет
- Шольц: Германия за восемь месяцев стала независимой от поставок газа из РФ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru