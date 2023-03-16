СМИ: Сброшенная на нефтепровод в Брянской области взрывчатка была начинена пластидом

Вчера, 15 марта, российская компания «Транснефть» обнаружила на нефтеперекачивающей станции (НПС) «Новозбыково» нефтепровода «Дружба» в Брянской области взрывные устройства.

По данным СМИ, взрывчатку, начиненную 500 граммами пластида и металлическими шариками, сбросили с беспилотного летательного аппарата на крышу хозпостройки нефтеперекачивающей станции. РБК отмечает, что информация об инциденте поступила в УФСБ России по Брянской области около 7 утра.



Добавляется, что самодельное взрывное устройство сделали из пластиковой трубы и оснастили детонатором. Правоохранительные органы проводят взрывотехническую экспертизу, передаёт РБК.

Ранее а «Транснефти» заявили, что целью атаки было убийство людей, так как НПС «Новозбыково» нефтепровода «Дружба» не перекачивает нефть.

