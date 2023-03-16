Что было целью предотвращенного теракта на нефтепроводе «Дружба»

Теракт в Брянской области готовился с расчетом на то, что погибнет множество людей, заявил НСН генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов.

Наличие металлических шариков во взрывном устройстве на нефтепроводе "Дружба" в Брянской области говорит о том, что целью были люди, а не инфраструктура, заявил НСН генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов.

Ранее на станции "Новозыбково" нефтепровода "Дружба" обнаружили взрывчатку, сообщил представитель «Транснефти» Игорь Демин. Источник РБК в полиции уточнил, что ее сбросил беспилотник на крышу хозяйственной постройки станции. Позднее следствие выяснило, что самодельное взрывное устройство содержало 500 граммов пластида и металлические шарики.

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Михайлов уточнил, металлические шарики – это поражающие элементы, которые увеличивают потенциальное количество жертв.

«Сам взрыв наносит существенный ущерб, но самое серьезное поражение происходит из-за разброса поражающих элементов. Бандиты начиняют свои самодельные взрывные устройства совершенно разными поражающими элементами, среди которых могут быть обрезки гвоздей, шурупы, болты, осколки чугуна. Скорость полета таких шариков очень высока, как и степень поражения людей, находящихся поблизости», - отметил генерал ФСБ.

Он также подчеркнул, что если бы взрывчатку вовремя не обнаружили, случился бы теракт.

«Это диверсионно-террористический акт, который проводился с расчетом на то, что где-то может быть и прорвёт. Они же не знали пустая труба или нет, но здесь была направленность нанести ущерб, прежде всего, людям», - добавил эксперт.

Ранее врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что ВСУ «с определенным смакованием и цинизмом» публикуют в Сети кадры, как сбрасывают на мирных жителей прифронтовых районов взрывоопасные предметы с беспилотников.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Брянская ОбластьУкраинаДроныВзрывное Устройство

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