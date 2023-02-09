Двоих омичей задержали по делу о взрыве газа в Новосибирске
Двое жителей Омской области, 25-летний мужчина и 45-летняя женщина, обслуживавшие газовые плиты, были задержаны по делу об обрушении подъезда в одном из новосибирских домов. Об этом заявила официальный представитель регионального управления Следственного комитета России Елена Коновалова, сообщил портал Lenta.ru.
Задержанных подозревают в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). За несколько дней до трагедии под видом сотрудников ООО «Межрегионгаз Сервис» они проводили работы по техническому обслуживанию плит в ряде квартир.
Ранее стало известно, что число погибших при взрыве газа в жилом доме в Новосибирске возросло до пяти. Об этом сообщило агентство НСН.
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