Двоих омичей задержали по делу о взрыве газа в Новосибирске

Задержанных подозревают в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). За несколько дней до трагедии под видом сотрудников ООО «Межрегионгаз Сервис» они проводили работы по техническому обслуживанию плит в ряде квартир.

Ранее стало известно, что число погибших при взрыве газа в жилом доме в Новосибирске возросло до пяти. Об этом сообщило агентство НСН.

