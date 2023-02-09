Губернатор назвал основную версию взрыва газа в Новосибирске

Причиной взрыва газа и частичного обрушения жилого дома в Новосибирске могло стать нарушение правил эксплуатации газового оборудования. Об этом заявил губернатор области Андрей Травников в эфире телеканала «Россия 24».

Число погибших при взрыве газа в Новосибирске выросло до трех

«Основная версия - это нарушение правил обслуживания и эксплуатации газового оборудования. Ну, а кто в этом виновен, следственные органы разберутся», — отметил глава региона.

Травников сообщил, что в результате ЧП погибли три человека, еще девять пострадавших госпитализированы.

Взрыв газа в жилой пятиэтажке в Новосибирске произошел утром 9 февраля, напоминает Ura.ru. После ЧП обрушилось два подъезда здания. Как сообщил Травников, власти не планируют восстанавливать разрушенный дом, его жители будут оперативно расселены с использованием инструмента программы по переселению из аварийного фонда.

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ФОТО: Пресс-служба МЧС России
ТЕГИ:Взрыв ГазаНовосибирск
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