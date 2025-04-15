Бывшего президента Перу приговорили к 15 годам тюрьмы
Суд Перу признал бывшего президента страны Ольянту Умалу и его супругу Надин Эредиа виновными в отмывании средств, направленных на финансирование их избирательной кампании, и приговорил обоих к 15 годам лишения свободы. Об этом сообщается в заявлении Верховного суда.
Согласно решению Третьего национального коллегиального уголовного суда, супружеская пара также должна выплатить штраф в размере 670 тысяч долларов. По тому же делу к 12 годам заключения приговорен брат Эредиа, еще четверо обвиняемых получили от пяти до восьми лет лишения свободы.
Как ранее устанавливала прокуратура, финансирование избирательных кампаний Умалы в 2006 и 2011 годах осуществлялось незаконно.
В материалах следствия утверждается, что часть средств поступила из Венесуэлы, а также от бразильских строительных корпораций Odebrecht и OAS. Бывший глава государства был арестован в феврале 2023 года, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru