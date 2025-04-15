Захарова заявила о возрождении нацизма в Европе

«Так фашисты 80 лет назад заставляли отказываться от своей Родины, этноса, веры тех, кого считали “людьми второго сорта”», — напомнила она.

Ранее немецкие школьники, которые продемонстрировали перед входом в музей бывшего концлагеря Освенцим в Польше неонацистское приветствие, получили выговор. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

