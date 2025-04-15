Захарова заявила о возрождении нацизма в Европе

В Европе возрождается евронацизм, заявила в своем Telegram-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Четверым немецким школьникам объявили выговор за неонацистский жест в Освенциме

«Так фашисты 80 лет назад заставляли отказываться от своей Родины, этноса, веры тех, кого считали “людьми второго сорта”», — напомнила она.

Ранее немецкие школьники, которые продемонстрировали перед входом в музей бывшего концлагеря Освенцим в Польше неонацистское приветствие, получили выговор. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Софья Сандурская
ТЕГИ:ЕвропаНацизмМария Захарова

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