Захарова заявила о возрождении нацизма в Европе
15 апреля 202520:55
В Европе возрождается евронацизм, заявила в своем Telegram-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Так фашисты 80 лет назад заставляли отказываться от своей Родины, этноса, веры тех, кого считали “людьми второго сорта”», — напомнила она.
Ранее немецкие школьники, которые продемонстрировали перед входом в музей бывшего концлагеря Освенцим в Польше неонацистское приветствие, получили выговор. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru