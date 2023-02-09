Число погибших при взрыве газа в Новосибирске выросло до пяти

Число погибших при взрыве газа в жилом доме в Новосибирске возросло до пяти. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя экстренных служб.

По информации собеседника агентства, тело пятого погибшего нашли в завалах после обрушения дома в Новосибирске.

Взрыв газа в жилом пятиэтажном доме в Новосибирске произошел утром 9 февраля. Как сообщили в Следственном комитете РФ, обрушилось два подъезда здания. По предварительным данным, причиной ЧП могла стать утечка газа, пишет Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Николаев
ТЕГИ:Взрыв ГазаНовосибирск
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