Число погибших при взрыве газа в Новосибирске выросло до пяти
Число погибших при взрыве газа в жилом доме в Новосибирске возросло до пяти. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя экстренных служб.
По информации собеседника агентства, тело пятого погибшего нашли в завалах после обрушения дома в Новосибирске.
Взрыв газа в жилом пятиэтажном доме в Новосибирске произошел утром 9 февраля. Как сообщили в Следственном комитете РФ, обрушилось два подъезда здания. По предварительным данным, причиной ЧП могла стать утечка газа, пишет Ura.ru.
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