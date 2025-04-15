США прекратили финансирование проектов помощи в Белоруссии

Госдепартамент США аннулировал 139 проектов международной помощи на общую сумму 215 миллионов долларов, включая инициативу по противодействию дезинформации в Белоруссии. Об этом сообщил Департамент государственной эффективности (DOGE) на своей странице в соцсети X.

В сообщении отмечается, что в рамках пересмотра внешнего финансирования, проводимого госсекретарем Марко Рубио, было отменено, в частности, выделение 2,4 миллиона долларов на белорусский проект, направленный на создание «креативного контента в ответ на дезинформацию». Помимо этого, прекращено финансирование программ в ряде других стран, включая Армению, Болгарию, Бразилию, Великобританию, Киргизию, Ливию, Мавританию, Молдавию, Тунис, Узбекистан и Шри-Ланку.