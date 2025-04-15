США прекратили финансирование проектов помощи в Белоруссии
Госдепартамент США аннулировал 139 проектов международной помощи на общую сумму 215 миллионов долларов, включая инициативу по противодействию дезинформации в Белоруссии. Об этом сообщил Департамент государственной эффективности (DOGE) на своей странице в соцсети X.
В сообщении отмечается, что в рамках пересмотра внешнего финансирования, проводимого госсекретарем Марко Рубио, было отменено, в частности, выделение 2,4 миллиона долларов на белорусский проект, направленный на создание «креативного контента в ответ на дезинформацию». Помимо этого, прекращено финансирование программ в ряде других стран, включая Армению, Болгарию, Бразилию, Великобританию, Киргизию, Ливию, Мавританию, Молдавию, Тунис, Узбекистан и Шри-Ланку.
Пересмотр проектов осуществляется на фоне заявлений главы DOGE Илона Маска, который ранее назвал Агентство США по международному развитию (USAID) «преступной организацией» и заявил о необходимости его закрытия.
Временно исполняющий обязанности главы USAID Марко Рубио ранее заявлял, что деятельность агентства будет подвергнута полной проверке, чтобы определить, насколько финансируемые программы соответствуют внешнеполитическим приоритетам нынешней администрации, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru