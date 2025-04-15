США допустили экономическое партнерство с Россией
В Белом доме допустили возможность восстановления экономического взаимодействия с Россией, однако подчеркнули, что это станет возможным только при условии прекращения боевых действий на Украине. Об этом сообщила пресс-секретарь администрации президента США Каролин Левитт.
По ее словам, Москва получила четкий сигнал от Вашингтона: для обсуждения перспектив партнерства с Соединенными Штатами необходимо, прежде всего, добиться прекращения огня.
Она уточнила, что эту позицию донесли до российской стороны как президент Дональд Трамп, так и его специальный представитель Стивен Уиткофф.
Заявление прозвучало на фоне продолжающегося дипломатического давления со стороны США, направленного на достижение урегулирования конфликта на Украине, передает «Радиоточка НСН».
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