США допустили экономическое партнерство с Россией

В Белом доме допустили возможность восстановления экономического взаимодействия с Россией, однако подчеркнули, что это станет возможным только при условии прекращения боевых действий на Украине. Об этом сообщила пресс-секретарь администрации президента США Каролин Левитт.

По ее словам, Москва получила четкий сигнал от Вашингтона: для обсуждения перспектив партнерства с Соединенными Штатами необходимо, прежде всего, добиться прекращения огня.

Белый дом: РФ не попала под пошлины США из-за переговоров

Она уточнила, что эту позицию донесли до российской стороны как президент Дональд Трамп, так и его специальный представитель Стивен Уиткофф.

Заявление прозвучало на фоне продолжающегося дипломатического давления со стороны США, направленного на достижение урегулирования конфликта на Украине, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
ТЕГИ:РоссияСШАБелый Дом

Горячие новости

Все новости

партнеры