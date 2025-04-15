США допустили экономическое партнерство с Россией

В Белом доме допустили возможность восстановления экономического взаимодействия с Россией, однако подчеркнули, что это станет возможным только при условии прекращения боевых действий на Украине. Об этом сообщила пресс-секретарь администрации президента США Каролин Левитт.

По ее словам, Москва получила четкий сигнал от Вашингтона: для обсуждения перспектив партнерства с Соединенными Штатами необходимо, прежде всего, добиться прекращения огня.