Над Брянской областью сбили семь украинских дронов

Российские системы противовоздушной обороны за менее чем час уничтожили семь беспилотников, запущенных с украинской стороны, сообщили в Минобороны.

По данным военного ведомства, атака была зафиксирована вечером 14 апреля.

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В период с 20:00 до 20:50 мск дежурные расчеты ПВО обнаружили и поразили семь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, летевших над Брянской областью.

Информация о пострадавших и разрушениях не приводится. В министерстве подчеркнули, что все цели были успешно уничтожены до достижения ими назначенных объектов, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
ТЕГИ:БеспилотникиВСУБрянская ОбластьПВО

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