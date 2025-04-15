Над Брянской областью сбили семь украинских дронов

В период с 20:00 до 20:50 мск дежурные расчеты ПВО обнаружили и поразили семь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, летевших над Брянской областью.

Информация о пострадавших и разрушениях не приводится. В министерстве подчеркнули, что все цели были успешно уничтожены до достижения ими назначенных объектов, передает «Радиоточка НСН».

