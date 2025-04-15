Над Брянской областью сбили семь украинских дронов
Российские системы противовоздушной обороны за менее чем час уничтожили семь беспилотников, запущенных с украинской стороны, сообщили в Минобороны.
По данным военного ведомства, атака была зафиксирована вечером 14 апреля.
В период с 20:00 до 20:50 мск дежурные расчеты ПВО обнаружили и поразили семь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, летевших над Брянской областью.
Информация о пострадавших и разрушениях не приводится. В министерстве подчеркнули, что все цели были успешно уничтожены до достижения ими назначенных объектов, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru