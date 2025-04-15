МИД Швеции вызвал российского посла
15 апреля 202520:41
МИД Швеции вызвало российского посла в Стокгольме Сергея Беляева, сообщается в пресс-релизе шведского внешнеполитического ведомства.
Сообщается, что Беляева вызвали «в связи с атаками на города Сумы и Кривой Рог».
Ранее США отказались подписывать заявление стран «Большой семерки» (G7) с осуждением российского удара по ВСУ в Сумах. Уточняется, что администрация президента США Дональда Трампа объяснила свой отказ желанием «сохранить пространство для переговоров о мире с Россией». Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru