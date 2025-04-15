МИД Швеции вызвал российского посла

Сообщается, что Беляева вызвали «в связи с атаками на города Сумы и Кривой Рог».

Ранее США отказались подписывать заявление стран «Большой семерки» (G7) с осуждением российского удара по ВСУ в Сумах. Уточняется, что администрация президента США Дональда Трампа объяснила свой отказ желанием «сохранить пространство для переговоров о мире с Россией». Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

