Жителя Мелитополя обвинили в призывах к экстремизму

Сообщается, что обвиняемый с ноября 2022 по январь 2023 года публиковал в одном из Telegram-каналов сообщения, содержащие призывы к насилию в отношению россиян и военнослужащих Вооруженных сил России. Деятельность мужчины была пресечена сотрудниками ФСБ. Его заключили под стражу.

Отмечается, что следователям удалось собрать достаточную доказательную базу, уголовное дело отправили для утверждения обвинительного заключения.

Ранее сотрудники ФСБ и Центра противодействия экстремизму МВД задержали жителя Белгородской области, который планировал совершить теракт в Валуйках, а также диверсию, отравив российских военных. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

