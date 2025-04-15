Жителя Мелитополя обвинили в призывах к экстремизму

Жителю Мелитополя предъявили обвинение в призывах к экстремизму, сообщила пресс-служба следственного управления Следственного комитета России по Запорожской области.

Против мужчины возбудили уголовное дело по статье «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационных сетей “Интернет”».

ФСБ задержала планировавшего теракт в Валуйках жителя Белгорода

Сообщается, что обвиняемый с ноября 2022 по январь 2023 года публиковал в одном из Telegram-каналов сообщения, содержащие призывы к насилию в отношению россиян и военнослужащих Вооруженных сил России. Деятельность мужчины была пресечена сотрудниками ФСБ. Его заключили под стражу.

Отмечается, что следователям удалось собрать достаточную доказательную базу, уголовное дело отправили для утверждения обвинительного заключения.

Ранее сотрудники ФСБ и Центра противодействия экстремизму МВД задержали жителя Белгородской области, который планировал совершить теракт в Валуйках, а также диверсию, отравив российских военных. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Табылды Кадырбеков
ТЕГИ:Уголовное ДелоПроисшествияФСБЭкстремизм

Горячие новости

Все новости

партнеры