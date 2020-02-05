Новости за ночь: Эксперты предрекли России дефицит чеснока из-за коронавируса
Вспышка коронавируса нового типа в Китае может привести к дефициту чеснока в российских магазинах, пишут «Ведомости» со ссылкой на выводы специалистов Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка (РСХБ).
Овощи входят в топ-5 продуктов по объему импорта в Россию из Китая. В особенности это касается чеснока: на Китай приходится 80% поставок этого продукта на российский рынок. Из-за распространения коронавируса российские розничные сети отказываются от китайских продуктов питания, и в случае с чесноком в России на какое-то время может возникнуть дефицит, считает руководитель Центра отраслевой экспертизы РСХБ Андрей Дальнов.
По его словам, полностью заменить китайский чеснок в случае перебоев с поставками Россия сможет не сразу. Покрыть недостаток за счёт других поставщиков получится лишь частично, а собственное производство чеснока в РФ начнёт расти только в 2021 году, прогнозирует он.
Ранее стало известно, что крупнейшие розничные сети России начали менять китайских поставщиков на контрагентов из других стран. В «Магните», например, отметили сложности с доставкой после перекрытия границы с Китаем.
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