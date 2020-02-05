Второй военный самолет с россиянами на борту вылетел из Уханя
5 февраля 202000:18
Второй самолет ВКС, на борту которого находятся 64 эвакуируемых россиянина, вылетел из китайского Уханя в РФ. Об этом сообщает РИА Новости.
Пассажиров самолета сопровождают военные врачи и специалисты в вирусологии для наблюдения за их состоянием здоровья.
Ранее сегодня вылетел первый самолет Минобороны. На его борту находилось 82 человека.
По данным ВОЗ на 4 февраля, число заразившихся коронавирусом в мире превысило 20,6 тысяч человек. Зарегистрировано 425 смертей от осложнений после вируса, также 680 случаев выздоровления.
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ФОТО: РИА Новости / Анна Раткогло
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