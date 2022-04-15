Движение на поврежденном участке железнодорожных путей в Белгородской области восстановлено

Движение на участке железнодорожных путей, который три дня назад был поврежден в приграничном Шебекинском городском округе Белгородской области, восстановлено. Об этом сообщил в своемTelegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

По его словам, ремонтные работы завершаются, а движение восстановлено.

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О подведении железной дороги стало известно 12 апреля. Для выяснения причин происшествия на место выезжали следователи. По данным РЖД, был поврежден железнодорожный мост.

С 11 апреля в Белгородской, а также еще в ряде областей, граничащих с Украиной, власти ввели повышенный уровень террористической опасности. А накануне губернатор Гладков сообщил, что местный житель села Журавлёвка Белгородской области получил осколочное ранение при обстреле со стороны Украины.





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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Железная ДорогаБелгород
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