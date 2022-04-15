Движение на поврежденном участке железнодорожных путей в Белгородской области восстановлено

Движение на участке железнодорожных путей, который три дня назад был поврежден в приграничном Шебекинском городском округе Белгородской области, восстановлено. Об этом сообщил в своемTelegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

По его словам, ремонтные работы завершаются, а движение восстановлено.