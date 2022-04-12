Для охраны Белгорода формируются народные дружины

Мера вводится на фоне военной операции на Украине, о начале которой 24 февраля объявил президент РФ Владимир Путин. Белгородская область граничит с Украиной. Накануне в регионе был введен повышенный уровень террористической опасности из-за угроз провокаций. В ночь на вторник, 12 апреля, в Шебекинском районе области были повреждены железнодорожные пути. Никто не погиб и не пострадал. Следственный комитет занимается расследование этого инцидента.

1 апреля в Белгороде произошел пожар на нефтебазе. Минобороны РФ обвинило в происшествии Украину, со стороны которой был нанесен авиаудар с двух вертолетов Ми-24. В тот же день также сообщалось об авиационных и артиллерийских ударах под Белгородом.

