Для охраны Белгорода формируются народные дружины
Власти Белгорода объявили формировании добровольной народной дружины. Как сообщает РИА Новости, дружины собираются из местных жителей, в обязанности дружинника входит патрулирование улиц в вечернее и ночное время. Он должен помогать полиции в обеспечении правопорядка.
Мера вводится на фоне военной операции на Украине, о начале которой 24 февраля объявил президент РФ Владимир Путин. Белгородская область граничит с Украиной. Накануне в регионе был введен повышенный уровень террористической опасности из-за угроз провокаций. В ночь на вторник, 12 апреля, в Шебекинском районе области были повреждены железнодорожные пути. Никто не погиб и не пострадал. Следственный комитет занимается расследование этого инцидента.
1 апреля в Белгороде произошел пожар на нефтебазе. Минобороны РФ обвинило в происшествии Украину, со стороны которой был нанесен авиаудар с двух вертолетов Ми-24. В тот же день также сообщалось об авиационных и артиллерийских ударах под Белгородом.
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